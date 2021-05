Explosão em empresa de gás mata uma pessoa e deixa duas feridas na RMS

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma explosão em uma empresa de gás GLP em Mataripe, na cidade de São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta sexta-feira (14). Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram enviadas ao local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as duas outras vítimas estão em estado grave foram levadas para unidades de saúde por equipes do Samu. O incêndio foi controlado, mas ainda há vazamento de gás e as equipes estão atuando no local.

As equipes de bombeiros militares e brigadistas do estabelecimento estão atuando em duas linhas, fazendo o rebatimento dos gases para evitar que se concentrem.

"Realizando o salvamento e resgate das vítimas, passando as vítimas para o Samu da cidade. Infelizmente tivemos um óbito. Permanecemos aguardando a perícia e equipe do DPT. Nesse momento ainda temos vazamento de GLP e as equipes estão realizando rebatimento dos gases, evitando a presença de ambiente explosivo para nova ocorrência", diz major dos bombeiros Guanaes.