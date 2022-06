Expo de Moda em Salvador traz opções da temporada para o São João

Com a retomada das festas juninas, uma das épocas mais esperadas no ano, a Expo de Moda traz uma feira com as principais tendências da temporada outono/inverno 2022 no espaço de eventos do Hiper Big, na região do Iguatemi, em Salvador. O evento está em sua 29ª edição e segue até o dia 5 de junho.

O evento é um dos pioneiros no Brasil em sistema de pronta entrega e traz como tema “São João é Moda”. As tendências estão em mais de 50 estandes de diversos estados do país, como Goiás, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, a preço de atacado e varejo.

O espaço climatizado conta com praça de alimentação e estacionamento gratuito. A feira acontece das 13h às 21h, o ingresso custa R$10 e a entrada é gratuita para crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos.



Exposição e Gincana Fashion

Durante os seis dias de evento, o público também pode visitar uma exposição de looks garimpados por 9 fashionistas, através da Gincana Fashion, para inspirar as compras. As escolhas foram feitas entre as peças dos expositores e estão disponíveis pra visitação durante todo o evento. A fashionista que montar a composição mais barata levará o look de presente.

As participantes da gincana são: a jornalista e pesquisadora na área de Moda e Desenvolvimento Gina Reis (@ginarreis @sentidosdasjoias); a jornalista e ilustradora Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz); estilista e consultora de imagem Camila Freiper (@camilafreiper); a design thinker e consultora de moda Phaedra Brasil (@phaedrabrasil); a consultora de imagem e moda Kika Maia (@kikamaiaplus); a produtora de moda Isabela Nascimento (@isasnascimento_); a criadora de conteúdo sobre moda acessível Andrea Nascimento (@it_guel); a criadora de conteúdo Simeia Santos (@bysimeiasantos); e a stylist de moda Ludmila Olicar (@ludmilaolicar).

Programação desfilesA Expo de Moda também traz desfiles diários, sempre às 16h, 17h e 18h em uma passarela montada próxima à praça de alimentação. Na sexta (03), às 16h, Mario Farias vai apresentar a sua coleção; seguido de Madá Negrif (17h); Wagner Lacerda (18h); e Rosy Ribeiro (19h). No sábado (04), o público poderá acompanhar as opções de calçados e bolsas By Adilton Calçados e Bolsas (16h); Marcelo Henrique (17h); e Dmarkasajú – marca de Aracaju (18h). E para finalizar a grade, no domingo (05), um desfile Kid’s (16h) abrirá o dia, seguido de Marcelo Moura com opções de looks femininos às 17h e na sequência Marcelo Moura apresentará as opções de looks masculinos às 18h.

SERVIÇO

Expo de Moda 2022

Data: 31 de maio a 05 de junho

Local: Hiper Big - Av. ACM, 3650 – Iguatemi

Ingressos: R$ 10 por pessoa - entrada gratuita para crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos

Horário: das 13h às 21h

Para mais informações, acesse www.vlponteseventos.com.br ou a página oficial no Instagram @expomadeoficial.