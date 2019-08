Exporural terá entrada gratuita nesta segunda (12) e terça (13)

O Domingo dos Pais não foi só deles. Na manhã deste domingo (11), alguns papais levaram seus filhos logo cedo para uma das maiores feiras agropecuárias do Norte-Nordeste, a Exporural, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, e o presente acabou sendo para a família toda. “A gente trabalha muito e aproveita este dia para curte o filhão. O dia é nosso, mas eles se divertem mais”, disse Luciano de Jesus Fiuza, técnico em telecomunicações 38, na manhã deste domingo (11).

Luciana chegou à feira usando um dos presentes dado por Guilherme de Oliveira Fiuza, 3 – uma camisa azul igualzinha a dele. “Fiquei muito emocionado. E estar om ele aqui é muito gratificante. Ah! Ganhei também uma caneca”, disse ele, enquanto segurava o filho que montava em um pônei.

Se um faz uma bagunça, imagine tomar conta de três filhos, e ainda num local com animais, show infantil, parques, passeio de charretes, desfile de bois adestrados? Assim foi o dia do gerente de operações David Santana, 39. Ele levou a Exporural os três filhos: David Brenner Santana, 10, Lawanna Santana, 9 e Pérola Bonfim Farias da Paixão, 5.

“A intenção é aproximá-los ao meu mundo na infância. Sou de Irecê e cresci na roça. Eles ainda não foram ao interior e por isso trouxe eles para que se familiarizem com tudo isso”, disse. “A gente já foi ao Rio de Janeiro”, disparou a pequena Lawanna, como quem estivesse cobrando algo. “Tá vendo aí”, emendou ele rindo.

Torcedores do Esporte Clube Bahia, o químico Vandson Silva das Chagas, 36, e filha Alice Schutz de Oliveira Chagas, 4, se divertiam com as cabras, mas a pequena sentiu falta de algo. “Girafa. Ele chegou aqui querendo ver a girafa. Incialmente ficou um pouquinho decepcionada, mas contornamos a situação”, disse ele, que prometeu levar à filha ao zoológico depois que for concluída a reforma do espaço de lazer.

Além da exposição de animais, o evento conta ainda com feira de artesanato e praça gastronômica. A Exporural completa 20 anos e reunirá até o dia 18 de agosto uma diversificada programação para toda a família. No rol das atrações, ainda tem exposição de 1000 animais, feira de pequenos animais, leilões, feira de agricultura familiar e exposição de cachaças. Negócios e entretenimento num só espaço, com ampla estrutura, segurança e estacionamentos exclusivos. Nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13) os ingressos serão gratuitos para todos os públicos.

Serviço:

Exporural – 20 anos

Data: 10 a 18 de agosto

Horário: das 8h às 20h

Local: Parque de Exposições de Salvador

Ingresso: R$ 10 (crianças de até 12 anos e adultos a partir de 60 anos não pagam)

Gratuidade: dias 10, 12 e 13 de agosto

Informações: (71) 3375-4575