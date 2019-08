Exposição de animais ganha força na 20ª Edição da Expo Rural

Neste sábado (10), 200 cavaleiros e amazonas vão percorrer cerca de 16 km, entre o Jardim de Alah e o Parque de Exposições, para celebrar uma tradição que se repete há 20 anos. A cavalgada vai marcar a abertura não oficial da Expo Rural, feira agropecuária realizada há duas décadas na capital baiana sempre no mês de agosto.

A feira, organizada pela Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), vai até o dia 18 e contará com leilões, concursos e exposição de mil animais de várias espécies. Serão realizados julgamentos, leilões de animais, máquinas e implementos agrícolas. Os organizadores esperam movimentar cerca de R$ 10 milhões durante os nove dias da feira.

Quem for ao parque vai ter oportunidade de ver de perto bubalinos, bovinos e equinos, mas os principais destaques da feira serão caprinos e ovinos.

No domingo está prevista a realização da final da Copa dos Pais, um concurso inusitado, que inclui as tradicionais raças Boer, Anglonubiana, Dorper, White Dorper, Saanen, Santa Inês e a estreante Parda alpina.

“O concurso de caprinos e ovinos elegerá o melhor criador, expositor, melhor animal macho e fêmea, com mais de R$ 10 mil em prêmios”, afirma Almir Lins, diretor da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia, organizadora da feira.

NORDESTE

Este ano também será realizado o Encontro Nacional das Associações de Raças do Nordeste. No dia 16 de agosto, presidentes de oito associações estaduais se reunirão em Salvador com a presença dos representantes da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco).

Entre os cavalos, merecem atenção os campeonatos de marcha picada e batida de várias raças, além de concursos envolvendo os animais da raça Mangalarga marchador.

Outro atrativo será a Arena Pônei, com passeios de charrete e montaria, além de parque infantil, feira de pequenos animais e desfiles de bois adestrados.

ARTESANAIS

A Expo Rural também é uma oportunidade de negócios para pequenos produtores e comerciantes de aguardentes e comidas típicas do Nordeste.

Em comemoração aos 20 anos da feira será realizada o 1º Encontro de Coquetelaria e a 3ª Exposição de Cachaças Nordeste, com os principais alambiques da região e renomados chefs da gastronomia.

A feira terá ainda um espaço dedicado à comercialização de produtos artesanais, alimentos e confecções produzidos por agricultores familiares e de projetos de economia solidária. A estimativa é de que mais de 100 mil pessoas visitem o parque durante o evento.

SERVIÇO

O QUE: Expo Rural

QUANDO: 10 a 18 de agosto de 2019

ONDE: Parque de Exposições de Salvador. Das 8 às 20 horas.

ACESSO: Entrada franca nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Nos outros dias, ingressos a R$ 10. Crianças até 10 anos e idosos com mais de 60 anos tem acesso livre durante todo o evento.

INFORMAÇÕES: (71) 3375-4574