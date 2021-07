Exposição no metrô da Estação Pirajá narra momentos da Independência da Bahia

Sete artistas da nova geração baiana foram convidados pela cerveja Bohemia Puro Malte para uma ação artística que relembra a Independência da Bahia, com obras que narram momentos importantes dessa passagem história.

As peças já estão expostas no mezanino da Estação de Metrô em Pirajá. Aberta ao público, a exposição começou a funcionar nessa quarta-feira (15) e segue até 30 de julho. Após a exposição, as obras serão doadas a uma instituição baiana vinculada aos festejos do 2 de Julho.

As peças confeccionadas pelos artistas mostram um pouco dessa história da Independência por meio de momentos e personagens como: a cidade de Cachoeira; a ilha de Itaparica de Maria Felipa; o bairro da Lapinha com Maria Quitéria; o Campo Grande com Caboclo; o bairro de Pirajá e o Corneteiro Lopes.

Davi Caramelo retratou o Caboclo e a Cabocla, Horácio Leal a cidade de Cachoeira, Camila Monteiro ilustrou Maria Quitéria, Geziel Ramos o Corneteiro Lopes, Suzane dos Santos reproduziu Maria Felipa, e a abertura da exposição ficou por conta de Aline Biliu e Milena Giacomo, do Miranda Estúdio.