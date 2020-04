Ezra Miller, o Flash do cinema, aparece enforcando fã em vídeo; veja

O nome do ator Ezra Miller, que deu vida ao super-herói Flash no filme Liga da Justiça (2017), entrou nos Trending Topics do Twitter nesta segunda-feira (6). O motivo, porém, não foi bom. Um vídeo que circula na rede social mostra o artista pegando uma fã pelo pescoço e derrubando-a ao chão. A ação aconteceu em Reykjavik, capital da Islândia.

De acordo com a pessoa que gravou as imagens, tudo começou com uma conversa de Miller com a mulher sobre uma cicatriz que ele ganhou durante uma cena de ação. A fã, então, fez uma brincadeira para as câmeras e desafiou o artista para uma disputa. O ator, porém, levou o momento a sério.

"Você quer lutar?", diz o artista no vídeo, antes de derrubar a mulher no chão. "Uau. Cara, cara...", reage o homem que está filmando. Após a agressão, o ator disse: "aprenda"

Nos Stories do Instagram, Miller alegou que a cena foi tirada de contexto, mas não deu mais detalhes.

Here’s the video of Ezra Miller everyone is tweeting about. Save yourself the weird choking memes #EzraMiller pic.twitter.com/FYvyYU6aiR — Will (@willtai3) April 6, 2020

Segundo uma jovem islandesa no Twitter, a violência de Ezra Miller não foi momentânea. Ela disse que o artista é amigo de seus amigos e já presenciou cenas de arrogância por parte dele.

""Ele simplesmente taca o f*** para todo mundo. Eu não sabia quem ele era quando o encontrei e ele foi muito arrogante. Quase me insultou por eu não saber quem ele era. Mais tarde, meu namorado e alguns amigos mostraram para o Ezra um clipe de música que fizeram, e ele gostou. Então meu namorado disse que ele poderia fazer um vídeo ou alguma arte [para apoiá-lo]. Aí ele [Ezra] disse: 'Não, eu vou pegar sua ideia e fazer meu próprio vídeo. Eu tenho seguidores, você não", relatou.

A jovem também lembrou de uma balada na Islândia, quando o artista foi rude ao se recusar a ir embora após a festa ter acabado. "Ele estava gritando com os organizadores em um dos mais amados bares de Reykjavik. Ele não é mais bem vindo lá", escreveu.

O artista não comentou as acusações até o momento.