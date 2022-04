Fã de Arthur, Sonia Abrão se irrita com Ana Maria e Fátima: 'Pegar pelo pescoço'

A apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde É Sua, na Rede TV!, não está satisfeita com o conteúdo sobre Big Brother Brasil 22 nas demais programações da TV Globo na véspera da escolha do vencedor. Nesta terça-feira (26), Sônia, que é fã do ator Arthur Aguiar, chegou a dizer que tinha vontade de pegar Fátima Bernardes e Ana Maria Braga pelo pescoço. Segundo ela, as apresentadoras globais estão fazendo campanha contra o ex-Rebelde.

A jornalista ficou irritada com a segunda participação de Linn da Quebrada no programa Mais Você. Para Sônia, o convite foi injusto, já que a atriz e cantora já havia participado do ‘Papo com Eliminado’.

"O que foi a manhã da Rede Globo de Televisão hoje, em termos de campanha contra o Arthur no dia da final? Se a gente já protestou ontem por conta disso, porque eles fizeram um monte de coisas que não deveriam numa véspera de decisão importantíssima, então hoje, era de lamentar", disse, se referindo ao painel de assuntos mais comentados no Encontro, com Fátima Bernardes.

"Era de querer entrar pela TV e pegar a Ana pelo pescoço, a Fátima também, e falar: 'vocês estão pensando o quê?'", completou.

Para Sônia, o objetivo de ter levado Linn ao programa é fazer uma campanha contra seu candidato predileto. "Por que ela estava lá hoje? Porque ela sempre foi contra o Arthur, hoje o assunto seria desmerecer, tentar brecar a votação, que está favorável para ele. E ela cumpriu o papel dela, mas teve algo muito mais sério, que eu não achava que a Ana Maria fosse concordar com esse tipo de coisa", disse indignada.

Sônia também levantou polêmica nas redes sociais depois de criticar a participação de Linn da Quebrada e Maria no show da final do reality.

"Linn da Quebrada e Maria? Meu Deus do céu. Naiara Azevedo ok, mas Linn e Maria, pelo amor de Deus", disparou ela.

Os shows serão de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, que farão apresentações exclusivas e cantarão em feats inéditos.