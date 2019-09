Fã de Grey's Anatomy se passa por médico e dá alta a dois pacientes na Santa Casa

Um homem de 24 anos que se passava por médico foi detido, em São Paulo, no último sábado (31). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública paulista, Fabio Faria da Silva estava no Hospital da Santa Casa, na Vila Buarque, quando foi detido.

À polícia, ele afirmou ter fingido ser médico por ser fã da série americana Grey's Anatomy. O seriado mostra a rotina de médicos e residentes do Grey Sloan Memorial Hospital.

O suspeito circulava pelo pronto-socorro e, segundo o boletim de ocorrência registrado, ele se chegava a se apresentar como especialista bucomaxilofacial — especialidade que trata doenças da cavidade oral como traumatismos e deformidades faciais.

De acordo com testemunhas, Fabio teria "atendido" pacientes no hospital outras vezes,ao longo do mês de agosto. Neste sábado, ele deu alta para ao menos dois pacientes. A polícia não informou, contudo, quantas pessoas foram atendidas pelo falso médico.

Andava de jaleco

Vestindo um jaleco branco e usando um estetoscópio, ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP) do Bom Retiro. Em depoimento, ele disse que admirava a profissão e sempre quis ser médico.

Fábio afirmou, porém, que não atendeu nem tocou nenhum paciente. Declarou, ainda, que apenas quis andar vestido como médico - com o jaleco e o estetoscópio - como na série Grey's Anatomy.

Depois de ser ouvido pela polícia, o suspeito foi liberado e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A Santa Casa de São Paulo informou o falso foi encontrado pela equipe do hospital, que detectou a possibilidade de ser um falso profissional da saúde. Segundo a instituição, a segurança e a polícia foram imediatamente acionadas. A Santa Casa disse, ainda, que tem reforçado medidas de controle de acesso e segurança nas dependências do hospital.