Fã de leite condensado na 'hora H', Ivete diz que já fala de sexo com filho Marcelo

Ivete Sangalo viralizou na internet ao brincar com seus fãs sobre preliminares sexuais. Em um show realizado no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, a cantora falou sobre usar alimentos na hora do sexo. O detalhe é que seu filho, Marcelo Sangalo, de 12 anos, estava no palco ouvindo tudo.

Ao terminar de cantar uma música, a cantora questionou: "Ou vai dizer que vocês nunca usaram sorvete na hora da sacanagem?". Com a negativa de algumas pessoas na plateia, ela se disse surpresa e brincou. "Nunca usaram? Você já usou? Sorvete, leite condensado", disse rindo e apontando para uma fã.

Quando um dos integrantes da banda chamou a cantora e alertou que tinha criança no palco, ela levou na brincadeira e disse que já conversa sobre o tema com o primogênito. "É O que? Tem guri no palco? Meu filho", disse. Em seguida se dirigiu a Marcelinho e riu: "Ô, meu filho, você acha que eu fiz você como? Muito leite condensado, meu pai! Aiii!", disse, batendo na mão do adolescente, que riu da situação.

Em seguida, ela falou com o público novamente. "Isso aqui é minha moral, rapaz. Aqui sabe tudo, não tem negócio de nhenhenhe, nhunhunhu, não. Eu ensino a ele e digo: juízo! Porque a máquina já funciona", disse ela.

Descontraído, Marcelinho mandou a mãe voltar a tocar e ela prometeu se comportar. "Vamos, vamos tocar. Tá aqui já me dando uma pagação! Vamos, venha, meu broder", finalizou a cantora, se declarando para Marcelo. "Te amo, meu filho".