Fã de Marília Mendonça ganha R$ 15 mil na Justiça por não ter conhecido cantora; entenda

Um fã de Marília Mendonça ganhou na Justiça de São Paulo direito a uma indenização de R$ 15 mil por não ter conhecido a ídola. Acontece que, em 2018, ele havia sido sorteado para conhecer a cantora após um show, mas não foi chamado ao camarim pela empresa que organizou o sorteio.

"Perdi minha única oportunidade.", diz o consultor de vendas Caíque Costa, 29, ao Uol. A ação vencida foi contra a organizadora do sorteio, a Expo Águas Sumaré. A empresa ainda pode recorrer a instâncias superiores.

O fã também conta ao portal que reuniu parentes e amigos para apoiá-lo no sorteio online. Quando o resultado saiu, na página do Facebook da empresa, ele diz ter passado mal de emoção.

No dia do show, que ele pagou por fora, ele não foi chamado antes da apresentação, como havia sido acordado com a empresa. Ele diz que chegou cedo, não desgrudou do celular e até tirou poucas fotos do evento para não ficar sem bateria.

Ele até mesmo planejava dar para Marília um terço que ele havia comprado em Aparecida do Norte, no interior paulista, e contá-la que suas músicas eram parte de momentos importantes da vida dele.

Mas o contato nunca aconteceu. Ele chegou a esperar até 7 horas da manhã no local, quando percebeu que não ia conhecer a ídola.

"Vim embora chorando. Todo mundo estava na expectativa. Comecei a receber mensagens de pessoas perguntando se tinha dado certo e fiquei meio em choque. Nem conseguia responder", contou ao Uol.

Pela situação, ele resolveu entrar com uma ação na Justiça contra a Expo Águas Sumaré por danos morais. No início, tinha esperança de um acordo para uma nova oportunidade de conhecer Marília, mas a sertaneja morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado.

Imagem: Reprodução

"Nunca perdi essa fé até saber que ela faleceu. Me veio na cabeça na hora o que aconteceu comigo. Era uma oportunidade única", conta ele.

A empresa chegou a argumentar que fez contato com Costa pelo celular e no sistema de som do palco, mas ele não apareceu. Também afirmou que outras pessoas sorteadas estiveram no camarim.

Costa venceu o processo na primeira instância. A empresa recorreu e foi novamente derrotada. Para o desembargador do caso, a Expo Águas Sumaré não conseguiu provar que fez contato com o jovem e, por isso, manteve a indenização de R$ 15 mil.

Segundo Costa, apesar da indenização, não há como reparar o dano. "Vou levar meu amor por ela para sempre e hoje e não tem mais o que ser feito. Esse dinheiro não vai curar a dor."

Procurada pelo Uol, a defesa da Expo Águas Sumaré informou que não se manifestaria.