Fã é preso por planejar ataque contra Simaria no Rio Grande do Sul

Um fã da cantora Simaria foi preso na terça-feira em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, por conta de um plano para atacar a sertaneja durante um show. Segundo Fábia Oliveira, de O Dia, ele planejava o ataque para o dia 14 de dezembro, quando Simaria vai se apresentar com a irmã Simone no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

No depoimento, o rapaz contou que resolveu se vingar da cantora porque ela não o respondia nas redes sociais.

Ele já tem passagens por furto, roubo agressão e desacato. Agora, será transferido para um presídio de São Paulo.

(Foto: Reprodução)

Simone e Simaria não quiseram comentar pessoalmente o caso, mas a assessoria das cantoras divulgou nota afirmando que a questão foi levada às autoridades por conta dos "reitrados e graves ataques" sofridos nas redes sociais. As duas preferem não fornecem detalhes enquanto o caso corre. Por fim, o desejo é de que a alegria e trabalho da dupla prevaleçam, "fazendo deste fato rapidamente esquecível".

Leia a íntegra:

"A Social Music e Áudio Mix, escritórios responsáveis pelo gerenciamento de carreira da dupla Simone&Simaria comunicam que, por decorrência dos reiterados e graves ataques sofridos pelas artistas em suas respectivas redes sociais e no exclusivo objetivo de preservação da integridade física das cantoras e seus familiares, levou a questão ao conhecimento das autoridades públicas para os devidos fins e providências.

Tomando conhecimento dos recentes acontecimentos policiais, por total confiança nas instituições públicas e irrestrita obediência de segredo de justiça do processo judicial, reserva-se quanto aos detalhes, aguardando o decorrer de sua tramitação.

Que o respeito, a alegria e o carinho, marca da dupla Simone&Simaria, para com seu público, fãs e admiradores de seu trabalho se sobreponham, fazendo deste fato rapidamente esquecível".