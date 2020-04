Fã que tatuou dia de show adiado de Taylor Swift pede: 'Remarque na mesma data'

Um fã estava tão animado com a vinda de Taylor Swift ao Brasil que tatuou, no pulso, os números 18/07. Era essa a data do show que a cantora faria no Allianz Parque, em São Paulo, pela turnê Lover Fest Tour. Só que, por causa da pandemia do novo coronavírus, a americana cancelou o espetáculo.

O admirador, então, fez um apelo desesperado para a artista: "Taylor Swift, pelo amor de Deus, remarque o show pra mesma data ano que vem, pra minha tatuagem continuar fazendo sentido", postou, no Twitter, nesta sexta-feira (17).

Taylor anunciou mais cedo que todas as apresentações da turnê, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não acontecerão nas datas previstas por causa da covid-19, que já deixou mais de 150 mil mortos ao redor do mundo.