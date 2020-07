Fábio Assunção surge ao lado do filho exibindo corpo sarado na praia

O ator Fábio Assunção voltou a aparecer sem camisa, mostrando a boa forma. Em clique compartilhado nas redes sociais do filho, João Assunção, o galã aparece curtindo um dia de praia no Rio de Janeiro.

Na imagem, os dois aparecem aproveitando o dia ensolarado na praia. Pai e filho posaram na areia, abraçados. O artista perdeu 27 kg nos últimos 10 meses.

"A foto fala por si só", brincou João na legenda, que é fruto do relacionamento do ator com a modelo Priscila Borgonovi. Fábio também é pai de Ella Felipe, de sua união com Karina Tavares.