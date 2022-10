Fábio Júnior chega à Concha Acústica com seu romantismo

Faz um tempinho, é verdade que Fábio Jr. não emplaca um sucesso nas rádios. E é bem provável que ele jamais tenha lançado um grande hit nesta era dominada pelos serviços de streaming. Mas houve um tempo em que ele foi um dos cantores românticos mais populares do país e tem clássicos deste gênero mais que suficientes para sustentar o show que apresenta neste sábado (22), na Concha Acústica, às 19h.

Nas décadas de 1980 e 1990, quando as novelas tinham audiências que passavam dos 60 pontos, Fábio era raro que uma trilha sonora não tivesse uma música dele. E foi dali que saíram clássicos como Alma Gêmea (da novela homônima); Só Você (Por Amor); Esqueça (A Viagem); Pai (Pai Herói); Vinte e Poucos Anos (Água Viva)... Tudo isso, claro, vai estar no repertório da apresentação deste sábado. Há ainda canções de outros artistas ou bandas interpretadas por ele, como Tente Outra Vez (Raul Seixas), Dias Melhores (Jota Quest) e Casinha Branca, música de Gilson, gravada por Kid Abelha, Maria Bethânia e muitos outros.

"A gente estava com muita saudade, tenho certeza que vamos nos divertir muito. Acho que essa 'pausa' forçada [por causa da covid] foi um grande recado pra nós, né? E agora, tem sido muito especial voltar em segurança. Poder olhar no olho não tem preço", disse Fábio Jr. em A Gazeta, do ES, quando a turnê passava por aquele estado.

A banda que o acompanha na turnê é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D´Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.

SERVIÇO

O Quê: Fabio Jr.

Quando: 22 outubro (sábado)

Onde: Concha Acústica

Hora: 19h

Classificação: 16

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Valor: Plateia R$ 90 (meia); Camarote R$ 140 (meia) - Referente ao terceiro lote