Fábio Mota é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Vitória

O secretário municipal de mobilidade urbana Fábio Mota é o novo presidente do Conselho Deliberativo, com mandato até dezembro de 2022. Ele foi um dos principais apoiadores da campanha de Paulo Carneiro, eleito presidente do Leão nesta quarta-feira (24).

"A torcida entendeu nossa mensagem e levou para as urnas um reflexo da nossa proposta. O Vitória está numa situação calamitosa e a união desse grupo, com três ex-presidentes, de pessoas bem intencionadas, a torcida entendeu que só esse grupo pode salvar o clube. Agora é certeza de muito trabalho para a gente resgatar o Vitória e levá-lo de volta à primeira divisão", disse Mota.

A chapa de Fábio Mota, a Vitória Gigante, recebeu 1232 votos, ou 53,92%. Como resultado, terá direito a 89 das 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. O vice-presidente do órgão será Antônio Carlos Rodrigues, o Cacau, da mesma chapa.

A 100% Vitória, que apoiou Raimundo Viana na eleição, recebeu 472 votos válidos, ou 20,76% do total. Terá, portanto, direito a 34 vagas. Já a Frente Vitória Popular, que não apoiou nenhum candidato, recebeu 377 votos, ou 16,05% do total. Terá 27 cadeiras.

A chapa 300 do Vitória, mais uma que apoiou Paulo Carneiro na eleição, recebeu 204 votos, ou 8,93% do total. Não atingiu, portanto, a cláusula de barreira prevista no regulamento, que é de 15%.