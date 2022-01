Fabiula Nascimento e Emílio Dantas celebram nascimento dos gêmeos Roque e Raul

Nasceram no último domingo (9) os filhos do casal de atores, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas. A atriz deu à luz a Roque e Raul. O registro do momento foi publicado pelo ator em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (11). "Nascemos", escreveu ele na legenda. "Que coisa louca e linda é a vida", comentou a mamãe na postagem.

Os gêmeos nasceram de parto cesárea e receberam alta nesta terça. “Os dois passam muito bem, assim como a mãe. Os pais agradecem o carinho de todos", diz o comunicado da assessoria dos artistas.

Fabiula e Emílio estão juntos desde 2016. Eles anunciaram a gravidez em agosto do ano passado. Os gêmeos são os primeiros filhos dos dois. "Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha eu e tinha tu e tinha Chã, Patinho e Lagarto e agora tem Roque e Raul. Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o Pai estão coçando pra aprender e ensinar", diz um texto publicado pelo ator na ocasião.