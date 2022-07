Fábrica ilegal de armas é desmontada em Juazeiro após apreensão de submetralhadoras

Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi descoberta em Juazeiro, no Norte da Bahia, e duas submetralhadoras foram apreendidas, na noite da quarta-feira (20).

A ação conjunta entre as polícias Civil e Militar chegou ao local, onde eram produzidas e mantidas as armas usadas por traficantes. Também no local era prestada manutenção para armamento. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal também apoiaram a operação.

Um suspeito que passava de carro Rua Zumbi dos Palmares foi abordado e com ele foram achadas munições calibre 38, pinos de cocaína e uma TV. Ele contou aos policiais que guardava uma arma em casa.

Ao chegar lá, eles apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições, oito pinos de cocaína, balança, relógio e R$ 630.

Os policiais notaram que se tratava de uma artesanal e perguntaram onde ele tinha conseguido a submetralhadora. Ele contou então que tinha comprado a arma no bairro de Piranga. Os policias foram para lá e encontraram uma serraria onde funcionava a fábrica ilícita. Um homem foi preso no local, confessando que ajudava na manutenção do armamento de traficantes da região.

Na fábrica ilegal foram apreendidos também furadeira, lixadeira, esmeril e uma máquina de solda. Os materiais e os presos foram apresentados na delegacia de Juazeiro.