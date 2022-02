Faça as contas e saiba quanto seu carro custa por mês

Com a gasolina a R$ 7, sair e voltar de casa para trabalho ou lazer está caro. Nessa época, com a chegada de impostos como Ipva (Imposto sobre veículos automotores), o orçamento fica mais apertado. Além disso há o custo do seguro, revisões periódicas e dos estacionamentos - e, se pegar a estrada, ainda tem pedágio e/ou ferry boat.

Com todas essas contas o motorista tem que pensar bem antes de sair e ainda ponderar se vale a pena manter um carro na garagem. Afinal, o que vale mais a pena: sair de carro, ônibus, metrô, táxi ou carro por aplicativo? Vamos às contas...

Se você tem um carro na faixa de R$ 50 mil na garagem, preço médio de um Chevrolet Onix ou Hyundai HB20 com motorização 1 litro de 2017, irá pagar R$ 1.250 de Ipva (2,5% do valor do veículo) - salvo se pagar em cota única e conseguir o desconto de 20%.

Para fazer a revisão programada de 50 mil km ou cinco anos, o proprietário vai gastar entre R$ 546,42 (HB20) e R$ 588 (Onix). Um automóvel nessa fase também pode precisar de reposição de pneus ou da bateria.

Manter o bem segurado é importante e, para isso, o proprietário de um desses veículos, os carros de passeio mais vendidos dos últimos anos, vai precisar desembolsar cerca de R$ 2 mil - nesse caso bônus e outras questões podem reduzir ou aumentar o custo.

Até para encher o tanque ficou caro: R$ 350. Dessa forma, se você roda em média 40 quilômetros por dia e consegue fazer 10 km/l, irá rodar 1.200 km por mês, o que significa um custo de R$ 840 com gasolina.

Custo mensal

Somando o custo do combustível (R$ 840), o Ipva proporcional (R$ 104), o seguro (R$ 167) e cerca de R$ 50 referentes ao custo da revisão programada, seu carro vai consumir R$ 1.161 mensalmente. Ou seja, quase um salário mínimo. Por ano, esse valor se aproxima de R$ 14 mil.

Isso sem contar estacionamento, pedágio e uma eventual troca de peças. E é claro que ainda há o risco das multas...

Há outras opções? Claro. A primeira delas é o transporte público. Assim, você pode deixar o carro na garagem por alguns dias e economizar no combustível. Se você roda 40 km por dia irá consumir, em média, 4 litros de gasolina (R$ 28).

Indo e voltando de ônibus o custo diário cai para R$ 8,80 (R$ 264 por mês) e, de metrô, para R$ 8,20 (R$ 246 por mês). Há outra opção, ir em um veículo por aplicativo nesse mesmo trajeto: R$ 58 (R$ 1.740). Pelo táxi o custo pode chegar aos R$ 70.

É uma média, é claro. As pessoas não trabalham 30 dias seguidos, mas precisam se locomover para compras, lazer e saúde, entre outras coisas.

Vendo o carro?

Se o seu carro está pago e em bom estado, pondere ficar com ele. Os juros subiram e o financiamento de um zero-quilômetro aumentou. Os preços também estão maiores e um desses modelos citados custa a partir de R$ 70 mil. É o preço à vista, se for financiado o valor ficará bem mais alto.

É bom lembrar também, se for o caso, que outras pessoas podem utilizar ou se beneficiar do carro. Nesse caso as contas podem ser compartilhadas.

Outro fator a ser ponderado é o climático. Salvador é uma cidade quente e com altos índices de chuva. Mas se você tem um ponto na rua de casa e outro próximo ao trabalho pode valer a pena. Faça uma experiência e avalie também a segurança pública do trajeto que faz andando.