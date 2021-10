Facebook anuncia mudança de nome e passa a se chamar Meta

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (28) uma mudança de nome. A rede social continuará se chamando assim, mas a empresa que controla essa plataforma e outras como WhatsApp e Instagram agora se chamará Meta. O confundador da empresa, Mark Zuckerberg, anunciou a novidade durante evento hoje, focado em realidade virtual.

"O Facebook é um dos produtos mais usados na história do mundo. É uma marca icônica de rede social", disse. "Mas cada vez mais, não engloba tudo o que fazemos", acrescentou.

A mudança vem durante discussões sobre o metaverso, conceito que vem sendo discutido pelo Facebook. O grupo tem investido em realidade virtual e realidade aumentada. O metaverso é um ambiente virtual coletivo criado com a convergência entre uma realidade física virtualmente aprimorada e um espaço virtual fisicamente persistente.

A alteração acontece também em meio a escândalos e críticas. O mais recente envolve uma ex-funcionária, Frances Haugen, que vazou documentos internos da empresa apontando que a rede priorizou lucro em relação ao público e sabia que o Instagram era prejudicial para meninas e adolescentes, entre outras denúncias.

A troca de nome aconteceu também com o Google, que em 2015 se organizou com uma holding chamada Alphabet, também sem afetar o nome do seu principal produto - o buscador seguiu com mesmo nome, assim como outros serviços.