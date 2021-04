Facebook, Instagram e WhatsApp enfrentam instabilidade nesta quinta-feira

Usuários do Facebook e Instagram, duas das redes sociais mais utilizadas no Brasil, relataram que os serviços ficaram sem funcionar no início da noite desta quinta-feira (8). Também há relatos de queda no mensageiro WhatsApp, mas os relatos ocorrem em menor proporção.

Usuários do Twitter reclamaram das redes sociais, que fazem parte do conglomerado tecnológico comandado por Mark Zuckerberg.

Os problemas de acesso aos sites e aplicativos começaram a ser relatados, segundo o monitor do site downdetector.com, às 18h16 e continuavam às 18h31.

Facebook, Instagram e WhatsApp fora do ar pra você também, @? ???? — Jornal Correio (@correio24horas) April 8, 2021

Os internautas não perderam o rebolado e brincaram com a situação, que já aconteceu em outras oportunidades. "Eu quero é novidade. (...) O Instagram, qualquer pancadinha de chuva, cai", brincou Vagner Jesus numa postagem do CORREIO. "Não sei. Tô usando Telegram amg", respondeu Andrea Falconery ao site.

Quem tava com o zap em dia, também tratou a situação com bom humor. "Meu WhatsApp tá pegando. Alguém ainda usa Facebook?", questionou Caique Alexandre. "Sem conseguir acessar o instagram e o facebook. Whatsapp está normal", informou Andréia Melo.

Pouco antes das 19h, os serviços já estavam aparentemente normalizados.