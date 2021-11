Facebook, WhatsApp e Instagram apresentam instabilidade nesta sexta (19)

Usuários de vários lugares do mundo relatam dificuldades de tráfego no feed do Facebook, onde aparecem os posts da rede, nesta sexta-feira (19). O feed mostra mensagem 'ocorreu um erro' na rede.

No WhatsApp, internautas relataram instabilidades no envio de fotos e na versão para computador do aplicativo, o WhatsApp Web. Reclamações também foram registradas para o Instagram.

O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, registrou as queixas nas redes da Meta, controladora dos três aplicativos. por volta das 14h.

A Meta, empresa responsável pelos três serviços, ainda não comentou o problema. A instabilidade de hoje é registrada pouco mais de um mês depois de uma pane global que deixou os apps da empresa fora do ar por mais de seis horas.