Fachada de delegacia é atingida por tiros em Salvador

A fachada do Complexo de Delegacias da Baixa do Fiscal, em Salvador, foi atingida por três tiros, na noite de domingo (4). Ninguém ficou ferido e o caso está sob responsabilidade da Polícia Civil. A principal linha de investigação refere-se a uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais, em uma comunidade vizinha à delegacia onde há uma disputa pelo tráfico de drogas.



Uma testemunha que estava no local durante o ocorrido contou à TV Bahia o que presenciou: "Eu estava aqui, o policial estava do meu lado, o outro policial estava do lado de lá, junto da porta. Aí eu peguei e disse assim: 'Leite, eu vou aqui botar um sorvete para a gente'. E aí começou a chuva de tiro aqui dentro", disse. "Aí o policial se jogou no chão, a cadeira voou longe. Aí me senti muito mal porque eu pensei que o policial estava baleado, os dois né", completou.



De acordo com a Polícia Civil, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia no local e operações estão sendo realizadas na região para identificar a autoria do crime.