'Faço terapia até hoje', diz modelo que teve ânus exposto ao vivo na TV

Dois anos depois de ter o ânus com pintura verde exposto em rede nacional e ver seu nome viralizar durante o Carnaval, a modelo Ju Isen, também conhecida como Musa do Impeachment revela que não vai participar da maior festa popular do Brasil. "Faço terapia até hoje", revelou em entrevista ao Notícias da TV.

A modelo contou que vai passar a festa em Los Angeles, em férias. "Fiquei um pouco desiludida com as coisas que aconteceram comigo, com aquela história do 'c* verde'", disse à publicação.

Em 2017, Ju Isen deu entrevista à Leo Áquila durante a cobertura dos bastidores do Carnaval na rede TV!. Ela usava uma pintura corporal que remetia à bandeira do Brasil, completamente nua, cobrindo as partes íntimas com um tapa-sexo.

Em uma demonstração de agachamento, o cinegrafista focou na bunda da modelo, em close no ânus colorido. "A Léo me pediu para fazer agachamento. Na hora do agachamento, a câmera veio por baixo e filmou. Que culpa tenho?", questionou? Depois disso, Ju foi achincalhada nas redes sociais.

Apesar disso, Ju conta que prepara uma volta triunfal em 2020. A modelo conta que já tem convites para desfilar como rainha e madrinha de bateria de escolas de samba. "Vou voltar e quando voltar eu vou causar", completou.