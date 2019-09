Faculdade oferece 300 vagas em aulão gratuito para o Enem neste sábado

Quem está se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderá contar com mais um reforço nos estudos. A Uninassau – Centro Universitário Maurício de Nassau em Salvador realiza, em parceria com o Vai Cair no Enem, um aulão gratuito para estudantes do Ensino Médio. No total, serão disponibilizadas 300 vagas.

A atividade acontece no dia 28 de setembro, no auditório na unidade Pituba, das 8h às 12h. Os interessados podem realizar a inscrição neste link. A Uninassau fica localizada na Rua dos Maçons, 364, Pituba (Próximo a 16ª Delegacia de Polícia).

Os estudantes irão contar com as disciplinas de Química, Redação e Português, estas últimas, serão ministradas pelo professor universitário Jorge Portugal, famoso por lecionar também em cursinhos pré-vestibulares.

A reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Queiroz, destaca a relevância deste projeto. “Nosso objetivo, de fato, é proporcionar a todos a oportunidade de ter mais uma revisão para uma das provas mais importantes do início da carreira desse futuro profissional”, explicou.