Faculdade oferece 600 vagas gratuitas em minicursos

A Unime de Lauro de Freitas realiza nesta quarta-feira (20) o “Conecte-se”, evento gratuito que oferecerá palestras e 600 vagas em minicursos de Noções básicas de Departamento Pessoal, Como atingir metas de vendas e Liderança.

Os minicursos vão ocorrer das 8h às 12h, na Avenida Luís Tarquínio Pontes, 600, no Centro de Lauro de Freitas. Os interessados devem se inscrever pelo site do evento.

Além da oferta de cursos que contribuem para a formação, a iniciativa compartilhará histórias inspiradoras, auxiliando os estudantes a enfrentar desafios e a construir seus próprios caminhos profissionais.

Na ocasião será transmitido um bate-papo sobre empreendedorismo e empregabilidade, que contará com depoimentos de executivos e empreendedores de sucesso como Edivan Costa, fundador da Sedi, empresa que apoia companhias a conseguir licenças governamentais, Raquel Andrade, superintendente de Atração e Desenvolvimento no Itaú e Rafael Ivanisk Oliveira, CEO da Natural One.