Faculdade oferece cursos gratuitos em Feira de Santana e Serrinha

A Faculdade Pitágoras promove cursos de Férias gratuitos nas cidades de Feira de Santana e Serrinha, nas áreas de Saúde, Ciências Humanas e Ciências Exatas até o próximo dia 28. As inscrições podem ser feitas até esta quarta (14), através do link https://bit.ly/3r6hzR8.



Os minicursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica serão ministrados de forma presencial na Pitágoras de Feira de Santana, localizada na Avenida José Falcão da Silva, nº 1283, Queimadinha. Já as palestras nas áreas de Nutrição, Direito e Psicologia serão realizadas na modalidade on-line, com entrega de certificado para participação em qualquer uma das atividades.



Serviço

O que: Cursos de Férias das Faculdades Pitágoras de Feira de Santana e de Serrinha

Quando: De 15 a 28 de julho

Inscrições e informações: Até 14 de julho https://bit.ly/3r6hzR8

Onde: On-line e presencial, na Pitágoras de Feira de Santana, localizada na Avenida José Falcão da Silva, nº 1283, Queimadinha

Contato: Telefone e whatsapp (75) 98106-0953 / (75) 98111-2201.