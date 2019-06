Faculdade Pitágoras oferece uma semana de cursos gratuitos

A Faculdade Pitágoras ofertará de 3 a 7 de junho oficinas gratuitas de capacitação. São disponibilizadas 500 vagas, sendo 50 oportunidades para cada curso na unidade de Bom Jesus da Lapa (BA). Os interessados podem se candidatar pela internet, preenchendo um formulário com nome completo, CPF, e-mail e telefone, além da opção de curso que deseja fazer.

A iniciativa integra o Programa de Empregabilidade de Bom Jesus da Lapa que busca fortalecer a comunidade local. As capacitações são presenciais, possuem duração de 4 horas e garantem certificado. As aulas serão ministradas das 8h às 17h, na Av. Manoel Novaes, em frente ao Shopping dos Padres.

Confira os cursos gratuitos e a programação:

03/06 - Matemática Básica, das 8h às 12h

04/06 - Oratória, das 8h às 12h

04/06 - Excel Básico, das 13h às 17h

05/06 - Matemática Instrumental, das 08h às 12h

05/06 - Educação Financeira, das 08h às 12h

06/06 - Liderança Empresarial, das 08h às 12h

06/06 - Word e Internet para iniciantes, das 13h às 17h

07/06 - Matemática Financeira, das 8h às 12h

07/06 - Excel Avançado, das 13h às 17h

07/06 - Direito do Consumidor, das 09h às 12h

Bolsas de estudo para cursos de Pós-Graduação na Pitágoras

Outra oportunidade que os moradores de Bom Jesus da Lapa (BA) podem aproveitar são as bolsas de estudo para cursos de Pós-Graduação. A Faculdade Pitágoras por meio da parceria com o programa Educa Mais Brasil oferece até 70% de desconto para modalidades presenciais e EAD. Há vagas para MBA em Gestão de Pessoas, Psicopedagogia, Direito Penal e Processual Penal, Enfermagem na Urgência e Emergência, MBA em Marketing Digital, entre outros.

As inscrições estão abertas para este 2º semestre do ano. Acesse o site do programa, confira as oportunidades e se candidate gratuitamente.