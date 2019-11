Faculdades e escolas cancelam aulas por conta da chuva; saiba quais

Os transtornos e dificuldades de deslocamento causados pelas chuvas, em Salvador, fizeram algumas instituições de ensino cancelarem as aulas nos períodos vespertino e noturno desta terça-feira (26).

Dentre os colégios, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e o Antônio Vieira cancelaram as aulas. O terceiro ano do ensino médio da Escola SEB, unidade Itaigara, também teve atividades suspensas.

Já o Sacramentinas funcionará com ponto facultativo, sem atividades avaliativas.

Colégio São Paulo, Salesiano (todas as unidades), Marista, Anchieta (todas as unidades), Panamerican School of Bahia, e as outras turmas e unidades da SEB funcionarão normalmente.

O Ifba também cancelou as atividades dentro de unidade de Salvador por conta do mau tempo.

Faculdades

Já entre as faculdades, FTC, Unifacs e Unijorge cancelaram as aulas nesta terça. Ucsal não funcionará nesta quarta também.

A reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) também divulgou nota cancelando as atividades. "Diante das fortes chuvas que estão ocorrendo desde as primeiras horas desta terça-feira, comprometendo os deslocamentos em diversos pontos da cidade e a movimentação dentro dos campi de Salvador, a administração central resolveu suspender as atividades acadêmicas e administrativas nos campi da capital por meio de portaria a ser publicada nas próximas horas", diz o comunicado.

Até o fechamento da reportagem, o CORREIO não conseguiu confirmar a situação com a Estácio FIB.

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou apenas o cancelamento da IV Feira de Economia criativa e Cidadania (FECC), que aconteceria no Pelourinho.

Já na rede estadual de ensino, a orientação da Secretaria Estadual da Educação (SEC) é que as atividades sejam mantidas, mas cabendo às unidades optar por ter ou não as aulas.