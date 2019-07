'Falar para o povão', teria aconselhado Faustão a Moro

Uma das repercussões sobre o novo vazamento de mensagens atribuídas ao ministro Sergio Moro é o conselho dado pelo Fausto Silva, o Faustão. Por causa disso, o nome do apresentador também está nos trend topics do Twitter, nesta sexta-feira (5).

Em um trecho divulgado, no 7 de maio de 2016, Moro comenta com Dallagnol que havia sido procurado pelo apresentador de televisão Fausto Silva. De acordo com o então juiz, o apresentador teria cumprimentado Moro pelo trabalho na Lava Jato, mas deu um conselho: "ele disse que vocês nas entrevistas precisam usar uma linguagem mais simples. Para todo mundo entender. Para o povão. Conselho de quem está há 28 anos na TV".

Procurado pela reportagem de Veja, Fausto Silva confirmou o encontro com Moro e o teor da conversa.

'Fachin é nosso'

A reportagem da revista também revela um trecho no qual Dallagnol, em 13 de julho de 2015, comenta com os colegas do MPF que se encontrou com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. "Caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Aha, uhu, o Fachin é nosso", teria celebrado o procurador.

Após novas conversas atribuídas ao ministro da Justiça, Sergio Moro, serem divulgadas pela revista Veja e pelo site Intercept Brasil, a pasta emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (5). O texto lamenta que a revista Veja não tenha enviado o conteúdo que seria publicado com antecedência, mas afirma que o ministro "sempre foi e será um defensor da liberdade de imprensa".