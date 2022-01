Falésias entre Morro de São Paulo e Gamboa correm risco de deslizamento

As falésias que ficam entre Morro de São Paulo e Gamboa, no município de Cairu correm o risco de desmoronamento. A prefeitura do município emitiu um alerta sobre o perigo de deslizamento.

A área está interditada e o risco de deslizamento, identificado desde outubro do ano passado, se intensificou devido às fortes chuvas nas últimas semanas. No ano passado, Ministério Público Federal, por meio de uma ação civil pública solicitou que o município alertasse a sociedade sobre os riscos.

As falésias entre Morro e Gamboa são muito frequentadas por turistas que querem se divertir no "banho de argila", que se forma na beira-mar.

Rio Grande do Norte

Em dezembro de 2020, um desabamento nas falésias da praia de Pipa no Rio Grande do Norte matou três pessoas, incluindo uma criança.

(Foto: Reprodução)

Todos eram de uma mesma família - o gerente de recepção de hotel Hugo Pereira, 32 anos, de Jundiaí (SP), a mulher Stella Souza e o filho do casal. Hugo morava há alguns anos em Pipa, onde trabalhava no hotel Sunbay. De folga, ele levou a família para curtir o dia na praia.

"Eu estava em casa quando me avisaram que a falésia tinha caído. Quando os médicos chegaram, eles já estavam mortos", contou João Marinho, primo de Stella. "Eu sou nascido e criado aqui e sempre aconteceu isso, mas cada vez mais o mar está destruindo a falésia. A gente vê os turistas aproveitando a sombra das falésias e pede pra eles saírem porque a gente sabe do risco", contou.

(Foto: Reprodução)

A praia de Pipa é um dos pontos turísticos mais famosos do Rio Grande do Norte e fica a cerca de 100 km da capital Natal.

Falésia é uma formação litorânea causada por processos de erosão. As condições climáticas e as oscilações do nível do mar têm influência na formação desses paredões íngremes de rocha.

Outro acidente

Em setembro de 2020, um acidente envolvendo turistas aconteceu nas falésias de Pipa. Um casal de João Pessoa caiu do trecho conhecido como Chapadão quando estavam um quadriciclo. Os dois foram resgatados conscientes. O rapaz teve ferimentos nos ombros, pernas e braços. A mulher foi encaminhada para hospital em Natal com suspeita de ter fraturado o fêmur. Ela estava grávida de um mês.