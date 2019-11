Falsa babá vendeu relógio de R$ 20 mil de Erick Jacquin por R$ 600

O chef francês e apresentador do programa Masterchef, Erick Jacquin, recuperou seu relógio suíço, da marca Frederique Constant. O bem foi devolvido pela Polícia de São Paulo, que também prendeu a falsa babá Andrea Lopes da Silva e o interceptador da mercadoria furtada na última segunda-feira, 5. Ela era babá dos filhos de Erick Jacquin e foi presa domingo por integrar uma quadrilha. No programa "A Tarde é Sua", o delegado responsável Roberto Monteiro afirmou que o relógio, avaliado em R$ 20 mil, foi vendido por R$ 600.

O relógio foi roubado, segundo a Polícia, pela falsa babá

(Foto: Reprodução)

Em sua conta no Instagram, o delegado explicou como foi feita a investigação e a maneira como conseguiu recuperar o relógio furtado. A mulher era babá dos filhos do chef Jacquin na casa onde vive ele, sua esposa e os gêmeos, Antoine e Elise. A acusada se apresentava com o nome falso de Ângela Maria Lopes Santos e já havia roubado pelo menos um relógio da vítima. Na casa do receptador, foram encontrados diversos relógios.

Confira o comunicado na íntegra sobre o caso Erick Jacquin e a falsa babá:

Hoje de madrugada conduzi presa em flagrante para o 78º DP a falsa Babá Andréa Lopes da Silva, que havia obtido emprego na residência do Chef e apresentador de televisão Erick Jacquin. Estávamos com as esposas na casa de um amigo comum, quando a mulher do Jacquin recebeu um alerta pelo WhatsApp noticiando a ação criminosa da falsa doméstica.

Usando as técnicas de investigação, consegui desvendar a verdadeira identidade dessa pessoa, que se apresentava como Ângela Maria Lopes Santos. Assim como descobrir que a mesma Babá já havia furtado, pelo menos, um relógio da vítima.

Já na Distrital, com a ajuda da equipe do Delegado de Polícia Luís Guilherme, logramos identificar o receptador Sérgio Whashington Talarico. Em diligência realizada nesta tarde, o mesmo receptador foi preso quando pegava a caixa do relógio furtado, franqueando logo depois a entrada dos policiais civis na sua casa e loja (no centro de SP), onde foram aprendidos o relógio do Jacquin e mais outros relógios, entre eles 10 da marca Rolex. A furtadora e o receptador estão presos. Parabéns a todos pela dedicação, competência e redobrado empenho. Fica a lição: todo cuidado é pouco na hora de contratar funcionários para o trabalho doméstico", escreveu o delegado.