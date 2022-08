Falsa vidente convenceu idosa de que obras de arte estavam amaldiçoadas; entenda

A filha da idosa Geneviève Boghici, de 82 anos, além dos outros suspeitos de aplicarem um golpe de R$ 725 milhões, já presos nesta quarta-feira (10) , começaram a retirar quadros valiosos da casa da vítima sob a ideia de que eles precisariam ser rezados, por estarem amaldiçoados.

A francesa mantida em cárcere foi ameaçada com faca no pescoço pela filha Sabine Boghici, segundo as investigações. O acusados teriam se passado por vidente para enganar a mulher.

Quando Geneviève conseguiu escapar no ano passado, após usar uma chave reserva do apartamento, denunciou o caso à polícia, neste ano.

Antes disso, ela vivia coagida pela filha e falsas videntes. O bando saía da casa da mulher com objetos de valor, e a idosa era submetida a maus-tratos e coação. O grupo conseguiu retirar 16 obras valiosas da casa da mulher.

Confira as obras levadas, segundo as investigações:

1) O Sono, de Tarsila do Amaral: R$ 300 milhões;

2) Sol Poente, de Tarsila do Amaral: R$ 250 milhões;

3) Pont Neuf, de Tarsila do Amaral: R$ 150 milhões;

4) Ela, aquarela, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;

5) Aquarela sem título, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;

6) Desenho representando uma paisagem, 1935, de Alberto Guignard: R$ 150 mil;

7) Rue des Rosiers, de Emeric Marcier: R$ 150 mil;

8) Église Saint Paul, de Emeric Marcier: R$ 150 mil;

9) Porto de Pesca rem Hong-Kong, de Kao Chien-Fu: R$ 1 milhão;

10) Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng: R$ 1 milhão;

11) Retrato, de Michel Macreau: R$ 150 mil;

12) Mulher na Igreja, de llya Glazunov: R$ 500 mil;

13) Mascaradas, de Di Cavalcanti: R$ 1,5 milhão;

14) O Menino, de Alberto Guignard: R$ 2 milhões;

15) Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias: R$ 1,5 milhão;

16) Elevador Social, de Rubens Gerchman: R$ 1,5 milhão.

Entenda o caso

Tudo começou ainda no começo de 2020, quando a filha resolveu contratar uma mulher para fingir que era uma vidente e abordar a idosa milionária na rua, alertando que uma morte da família iria acontecer, que era a da própria filha.

Segundo investigações do G1, outras duas comparsas, que foram apresentadas como cartomante e mãe de santo, teriam confirmado a morte e só iriam ajudar a reverter a situação, caso houvesse o pagamento por um trabalho espiritual.

(Foto: Reprodução / TV Globo)

Em um intervalo de 15 dias, a idosa conseguiu transferir R$ 5 milhões para as golpistas. No entanto, a filha dispensou funcionários e prestadores de serviços domésticos, acendendo um alerta na vítima, que percebeu a relação da primogênita com as videntes. Com isso, ela parou de transferir os valores e foi ameaçada pela filha, além das agressões que sofria.

A lista do prejuízo gira em torno de R$ 725 milhões, tais como:

Roubo de 16 quadros: R$ 709 milhões;

Roubo de joias: R$ 6 milhões;

Pagamento pelos “trabalhos espirituais”: R$ 5 milhões;

Transferências sob ameaça: R$ 4 milhões.

Até o momento, três obras foram recuperadas em São Paulo. Outras obras foram vendidas para o Museu de Arte Latino-Americano, em Buenos Aires.