'Falta de oportunidade não foi', analisa Ygor Catatau

O Vitória teve mais posse de bola e chegou à meta adversária em algumas oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo e perdeu para o Coritiba por 1x0 na noite desta terça-feira (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O único gol da partida foi marcado por Waguininho no primeiro tempo.

Após o apito final, Ygor Catatau lamentou o fato do Vitória não ter conseguido estufar a rede. O atacante deixou o banco de reservas no intervalo do jogo, quando o técnico Ramon Menezes abriu mão do esquema com três zagueiros e sacou Mateus Moraes.

“Não foi falta de chance. Dominamos o começo do primeiro tempo. Não conseguimos concluir em gol. Na primeira ou segunda chance que tiveram, eles fizeram. Campeonato é assim, ainda mais eles dentro de casa, fechado. Falta de oportunidade não foi. A gente tinha que chegar lá e fazer para não ter que correr atrás depois”.

Com o resultado, o Vitória caiu uma posição na tabela. O Leão segue com seis pontos, mas agora é o 12º colocado da Série B do Brasileiro. Já o Coritiba subiu quatro colocações e, em 4º lugar, agora com 10 pontos, entrou no G4. A configuração da classificação ainda pode ser alterada já que ainda faltam jogos a serem disputados antes do fechamento da 6ª rodada.

O Vitória volta a campo no sábado (26), às 18h30, quando recebe o Londrina, no Barradão, em partida válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será a quarta partida do rubro-negro como mandante no torneio. Até aqui, perdeu para o Náutico por 1x0, empatou com o Operário em 0x0 e venceu o Brusque por 3x1.