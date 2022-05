‘Faltou ação e comando do governo’, diz Bruno Reis sobre mortes de policiais

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre os assassinatos de três policiais no último fim de semana, em Salvador. Os soldados Victor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira foram baleados na Fazenda Grande I, na noite de domingo (8), e não resistiram aos ferimentos. Eles voltavam do enterro do soldado Alexandre José Ferreira Menezes Silva, 30 anos, morto durante operação policial, no bairro e Águas Claras, no sábado (7). Outros dois policiais ficaram feridos.

Questionado pelos repórteres durante a entrega de uma obra nas imediações da Ligação Iguatemi-Paralela, na manhã desta segunda-feira (9), Bruno Reis disse que faltou pulso do Governo do Estado para coibir a criminalidade e culpou a gestão de Rui Costa pela insegurança na capital.

“A pergunta é ‘onde vamos parar?’. Infelizmente, o Governo do Estado vem perdendo a guerra contra o crime e a marginalidade. É preciso uma ação com rigor ou então nós vamos ter que conviver com essas práticas”, disse.

Policiais assassinados trabalhavam na mesma CIPM (Foto: reprodução)

Os três policiais assassinados eram lotados na 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cajazeiras/ CIPM) e ainda não há detalhes sobre os crimes. Bruno cobrou uma apuração rigorosa e disse que esses homicídios não podem ficar impunes.

“É inadmissível que marginais matem policiais e que tenham comemorações em algumas regiões da cidade por falta de uma atuação do Governo do Estado. A gente pede rigor na apuração e no cumprimento da pena desses marginais. A partir do momento em que os criminosos não respeitam mais a polícia o que podemos esperar? Se a polícia estar para nos proteger e eles não estão respeitando nem a polícia, então, ou vai haver uma reação por parte do comando da Polícia Militar e do Governo do Estado ou efetivamente a situação está totalmente fora de controle”, afirmou.

Soldado Alexandre foi morto durante uma operação (Foto: reprodução)

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) iniciou as investigações. Bruno Reis disse que a prefeitura tem ajudado como pode e acusou a gestão Rui Costa de ser pouco eficiente.

“Temos ajudado na segurança pública com uma série de ações nas áreas da educação, da cultural, na geração de emprego e renda e na melhora da iluminação pública, mas o combate ao tráfico, ao crime e a marginalidade esse é um papel do Governo do Estado e falta comando, falta ações enérgicas para coibir. Se quando faleceu o primeiro policial tivesse ocorrido uma ação exemplar com certeza as outras duas vidas teriam sido poupadas”, disse.

O prefeito também comentou sobre os assaltos e arrastões a bares e restaurantes ocorridos nas últimas semanas. “A gente lamenta porque estamos fazendo um esforço grande na cidade para melhorar a mobilidade e a infraestrutura urbana, um trabalho de zeladoria. A gente reposicionou a cidade no Brasil e no mundo para atrair milhares de visitantes e turistas, para dinamizar ainda mais a nossa economia, e a gente tem que abrir os jornais e ver diariamente esses tristes fatos”, contou.