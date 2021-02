Família busca por atriz Lohany Martins, desaparecida há 8 dias no Rio

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e modelo Lohany Façanha Martins, de 25 anos, está desaparecida desde 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro. A família da jovem, que é natural de Macapá, tenta desde então contato com a jovem, mas o celular não recebe ligações e mensagens de texto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A jovem está está no Rio de Janeiro desde 2019. Segundo o Uol, ela retornou ao Amapá em março por causa da pandemia, mas voltou para o Rio em outubro. A jovem concretizava o sonho de se tornar atriz, já tendo atuado em algumas peças de teatro.

Segundo a família, Lohany trabalhava atualmente em uma agência de modelo, além de participar como voluntária em uma ONG que cuida de crianças carentes em favelas do Rio de Janeiro. Ela não compareceu nos lugares desde 2 de fevereiro, mesmo com agenda prevista.

Lohany divide um apartamento com uma amiga no bairro de Botafogo. A companheira de aluguel também estaria sem informações do paradeiro da jovem.

No dia do desaparecimento, a atriz teria falado por videochamada com o ex-marido, que vive em Macapá, quando conversou com a filha, de 5 anos.

"Ela sempre ligava para a gente, todo dia, para manter o contato. A Lohany trabalhava em uma agência que foi aprovada e atuava em uma ONG. Todo mundo de lá está atrás dela. O celular não recebe ligações, nem olha mais nas redes sociais que sempre mantinha atualizadas", disse ao Uol a mãe, a enfermeira Márcia Araújo, de 44 anos. Lohany tem uma conta no Instagram com mais de 30 mil seguidores.

A atriz enfrentou recentes problemas de saúde psicológica, segundo a família. Os parentes dizem que a atriz conseguiu superar a questão, o que torna o sumiço algo inexplicável em razão do momento feliz que a jovem vivia.

"Não sei o que aconteceu, se alguém fez algo com ela ou até mesmo se decidiu se enclausurar em algum lugar", conclui a mãe.