Família da Bahia morre em casa após acender churrasqueira contra frio em SP

(Foto: Reprodução)

Uma família da Bahia foi achada morta dentro de casa na noite da terça-feira (9) em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uildes Lima Moreira, 27 anos, a esposa Gilmara e o filho Breno, 2 anos, moravam em Ipiaú, no sul do estado, antes de se mudar para a cidade paulista. O dono da casa em que eles estavam morando foi quem achou os corpos e chamou a polícia. Eles estavam no local há cerca de um mês e desde o domingo a casa estava fechada, com luzes acesas, mas sem movimentação.

Os indícios achados pela polícia na casa indicam que o casal acendeu uma churrasqueira para se proteger do frio que faz na cidade. Por conta disso, teriam inalado gás monóxido de carbono, que não tem cor nem cheiro, em um ambiente fechado, o que fez com que morressem por asfixia.

Os três foram achados no quarto da casa, ao lado da churrasqueira de alumínio, que ainda tinha restos de carvão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, já por volta das 23h40 de terça, mas já encontrou os três sem vida. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), que fará exames para confirmar a causa da morte. A temperatura em Guarulhos está variando de 9ºC a 24ºC.

De acordo com o Giro em Ipiaú, os pais do casal ainda moram em Ipiaú. Uildes era natural de Itagibá, mas morou boa parte da vida em Ipiaú, com a família. Os corpos serão sepultados no cemitério da cidade, chegando ao local nesta quinta-feira.