Família de Neymar repudia fala de Lula: 'Deverá provar no palco adequado'

A família de Neymar divulgou na sexta-feira (21) um comunicado oficial repudiando uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência. Na terça, durante entrevista ao podcast Flow, Lula disse que Neymar deveria estar com medo de vê-lo eleito por temer que ele descobrisse algum acordo do jogador com o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a dívida do ex-santista com a Receita Federal.

Na nota, a família do jogador disse que se trata de uma "afirmação falaciosa" feita "de forma leviana". Além disso, desafia Lula a "provar o contrário no palco adequado". Parte de um processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), tribunal que julga causas tributárias, foi divulgada pela família do atleta.

"A NR Sports, seus Diretores e a família do Sr. Neymar da Silva Santos, repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro. Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado", disse o comunicado."Em um momento importante que o país está vivendo não se espera de um candidato à presidência da república falas como essa, que ultrapassam os limites do razoável da liberdade de expressão", completou.

Lula fez a declaração rindo, depois de ser questionado sobre o apoio de Neymar à reeleição de Bolsonaro. O petista disse que respeita a opção de Neymar e que ele tem todo direito de votar em quem quiser.

"O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele tá com medo se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de mim", iniciou Lula.

"Obviamente o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Ele agora tá com problema no imposto de renda na Espanha. Mas isso não é o um problema do presidente. É um problema da Receita Federal e não meu", acrescentou.

Lula se referia a um encontro entre o pai de Neymar e Paulo Guedes, ministro da Economia, em 2019. Eles discutiram um processo que cobrava R$ 69 milhões em impostos e multas da família do jogador. O caso ainda não foi resolvido e uma dívida de cerca de R$ 8 milhões ainda segue sob disputa na Justiça.

Neste sábado (22), Neymar fez um novo post em que aparece a bandeira do Brasil e o número de Bolsonaro.

