Família disponibilizará memória de Gugu Liberato em acervo

A família de Gugu Liberato anunciou nesta quarta-feira (8) a realização do projeto Memória Gugu Liberato. A declaração foi feita na semana em que o apresentador, morto em 2019, completaria 61 anos de idade na próxima sexta-feira (10).



O Memória Gugu Liberato reúne peças que contam os 40 anos da trajetória de Gugu, em parceria com a empresa Vida em Ordem. Itens históricos e pessoais ligados à carreira do apresentador poderão ser vistos em 'futuro próximo'.



Entre os materiais disponíveis estarão figurinos, discos, produtos licenciados, fotos e até mesmo quadros feitos com rolhas, um hobby do apresentador.



Há também itens pessoais, como cartões recebidos de Silvio Santos, fotos ao lado de Julio Iglesias, estatuetas do Troféu Imprensa, discos de ouro, entre outros.



"Todo este acervo tem como objetivo, num futuro próximo, criar uma mostra e oferecer gratuitamente para faculdades de jornalismo, inclusive a Casper Líbero, onde ele se formou", informa a nota enviada pela assessoria da família de Gugu Liberato.