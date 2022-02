Família faz apelo por regulação de paciente crônica renal para Hospital Roberto Santos

Internada há três meses por um problema renal crônico no Instituto de Nefrologia Alayde Costa (INAC), aguardando regulação para o Hospital Roberto Santos e sem acesso a hemodiálise - procedimento fundamental para sua saúde - há sete dias. É essa a situação da baiana Edvalda Ana Dias Queiroz, 76 anos.

Uma realidade que, segundo Ana Cláudia Queiroz, 35, filha da paciente, fez a situação da mãe piorar e a família temer um possível falecimento. “Eu estou me acabando de chorar porque, desde que a diálise parou, ela ficou muito debilitada. Ela está bem pior! O rosto inchou de uma maneira que ela está deformada”, conta.

A parada no procedimento de hemodiálise se deu por um problema no acesso colocado no corpo de Edvalda, que estaria coagulando o sangue filtrado. Situação que não poderia ser resolvida no INAC e, sim, no Roberto Santos.

“Ela pegou uma bactéria e deu problema no acesso, dificultando que a diálise fosse feita no Alayde Costa. Eles pediram a regulação de urgência, mas ela não foi transferida até agora. É um momento de urgência e não temos resposta”, fala Ana, que trabalha com serviços gerais.

Procurada para falar sobre a possibilidade de regulação, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) explicou como o processo de espera funciona. “A disponibilidade de vagas nos hospitais ocorre apenas em duas situações: alta médica ou óbito. Neste cenário, não é possível sinalizar o dia que ocorrerá a transferência de um paciente”, escreveu.

Questionada sobre uma estimativa para a volta do procedimento de diálise na paciente, a secretaria afirmou que essas são informações sobre o quadro clínico do paciente que não poderia informar e que a família pode ter acesso junto ao serviço social da unidade.

Sem saber quando a mãe vai ter de novo acesso ao procedimento, Ana tem medo do pior. "A própria médica disse que é urgente. Se ela não for regulada até segunda-feira, pode ir a óbito. A gente tá na correria para resolver, mas não conseguimos", diz.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela