Família fica ferida após capotamento na Avenida Paralela

Três pessoas da mesma família ficaram feridas após o veículo em que estavam capotar, na manhã deste sábado, na Avenida Paralela.

Segundo informações da Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu no início da manhã, na região da Estação Mussurunga, sentido Centro.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o hospital. Não há informações sobre seus estados de saúde.

Equipes da Transalvador estiveram no local para realizar a remoção do veículo, que já se encontra na lateral da via, deixando a avenida livre para o trânsito, que flui normalmente.