Familiares, amigos e políticos se despedem de Bruno Covas em velório

O velório do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), aconteceu no edifício Matarazzo, sede da administração no centro da capital paulista, com a presença emocionada de familiares, políticos e apoiadores. Covas morreu neste domingo (16), aos 41 anos, de câncer.

O corpo do prefeito chegou carregado por agentes da Guarda Civil-Metropolitana às 13h15. Somente amigos e familiares puderam entrar, como medida de restrição por conta da pandemia.

Os pais de Covas, Pedro Lopes e Renata Covas Lopes, o filho, Tomás, muito emocionado, a ex-mulher Káren, e o irmão, Gustavo, recebiam os cumprimentos das pessoas. O governador de São Paulo João Doria foi até o velório acompanhado da mulher, Bia. O novo prefeito, Ricardo Nunes, também compareceu.

Uma missa foi rezada pelo padre Rosalvino MOrán, da Obra Social Dom Bosco. Trechos da cerimônia foram lidos por Mario Covas Neto, tio de Bruno.

O caixão saiu da prefeitura por volta das 14h30. Pessoas que estavam do lado de fora aplaudiram bastante. Balões brancos foram soltos. O corpo seguiu em cortejo em carro aberto dos Bombeiros. O sepultamento será em Santos, terra natal de Covas, somente com a presença da família.