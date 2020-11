Famílias ressignificam o Dia de Finados: cemitérios esperam movimento 50% menor

Todos os anos, desde 1974 e quase sempre na noite do dia 1º de novembro, Maria Ivone dos Santos, 66 anos, tomava um ônibus que partia de Salvador até Paulo Afonso, no Nordeste da Bahia, para visitar o túmulo do pai, na cidade onde viviam. A tradição foi mantida com a perda da mãe, naquela mesma década, e de dois irmãos. Ela nunca deixou de ir. Este será o primeiro ano em que a administradora não pegará a estrada para homenagear os familiares no Dia de Finados, ressignificado por algumas famílias devido à pandemia.

As viagens de Ivone para homenagear os pais demoravam mais de oito horas, num trajeto de 469 quilômetros. Na bagagem, ela levava uma caixa de flores resfriadas por gelo, para não murchar, e compradas na véspera em Salvador - quando começou a tradição, Paulo Afonso ainda era uma cidade pouco desenvolvida, não tinha floriculturas. Nas mãos, carregava um terço. Ia sempre sozinha. Nem doença, nem filhos - ela tem três -, nada a impedia de viajar para a terra natal, de onde a família partiu em 1974, e para onde ela sempre retornava.

“Para mim, o Dia de Finados é uma representação grande de que eles estão ali. Eu sinto aquele alívio quando chego e vejo a representação dos seus nomes ali”, disse, emocionada, Ivone.

A administradora mantém as medidas de isolamento social e, como está na companhia de duas irmãs, Glória e Marli, prestará homenagens de longe. “Será um dia de orações. Eu e minhas irmãs nunca deixamos de fazer essas homenagens, oraremos por eles”, contou. Nesta segunda-feira (2), as três também homenagearão um irmão, falecido há exatos três meses. “Acho que essa pandemia também veio para mostrar como a família é importante. Por uma coisa tão pouca, o ar, as pessoas se vão”, opinou.

“Antecipei as homenagens”: cemitérios devem registrar movimento 50% menor

Aos 38 anos, Regina Amaral Gasbarre, 71, ficou viúva de Alercio. O casal tinha dois filhos, com 10 e 12 anos, quando o marido morreu. Desde então, ela iniciou uma tradição de devoção e homenagens ao falecido na véspera e no Dia de Finados. “Agora, fui na antevéspera, dia 31, e no dia 2, farei algumas orações, mas não irei”, falou a aposentada.

No Cemitério Jardim da Saudade, onde Alercio está enterrado e um dos maiores de Salvador, a movimentação de parentes e amigos em homenagens deve ser 50% menor que nos outros anos - de 10 mil para 5 mil, segundo a administração do próprio espaço. Outros dois cemitérios da cidade, o Campo Santo e o Bosque da Paz, não fizeram projeções, mas esperam um movimento menor no dia 2 de novembro.

Até este ano, Regina havia cumprido, rigorosamente, a rotina de visitar o túmulo do marido no Dia de Finados. Ivone costumava ir na véspera de carro e a pé, no Dia de Finados, até o cemitério. Como a lápide do marido fica próxima a de Raul Seixas, ao redor da qual fãs costumam se aglomerar para celebrar o músico, ela ia cedo e sem carro, já que mora perto, no bairro de Brotas.

“Minha vida inteira fiz isso, sozinha. Acredito que a gente faz oração e sentem, as pessoas sentem a energia. Eu gosto de homenagear com flores, sempre”, afirmou.

Cemitérios criam até delivery de flores

As flores estão entre os principais símbolos de homenagens aos falecidos no Dia de Finados e, neste ano, com as recomendações de distanciamento social, o Jardim da Saudade decidiu criar um serviço de Delivery de Flores. O pedido é feito pelo site, no campo “Envie uma Mensagem”. O cemitério também mudou o horário de funcionamento, com antecipação da abertura e extensão do fechamento, para evitar aglomerações.

“Antecipamos a abertura em uma hora e estendemos o fechamento também em uma hora para que todos possam fazer as visitas e homenagens com tranquilidade”, informou a gerente do cemitério, Bárbara Barbem.

Os cemitérios particulares também optaram por oferecer a opção de missas online - os cemitérios municipais afirmaram que não terão nenhuma programação especial neste ano, mas paróquias da cidade celebram missas presenciais e transmitidas ao vivo (veja abaixo programação para o Dia de Finados).

Desde o dia 26 de outubro, o Campo Santo realiza missas diárias na capela, durante a Semana de Orações pelos Falecidos, o que tem colaborado para visitações espaçadas. Dentro da Igreja, a quantidade máxima será de 50 pessoas por missa. As celebrações serão transmitidas online e o gerente do Campo Santo, Roberto Taboada, afirmou que não haverá nenhuma ação que incentive a ida de pessoas ao cemitério na pandemia.

De onde vem essa tradição e o que muda

Em 998 d.C., o abade Odilon, da Ordem de Cluny, na França, instituiu o Dia de Finados. Seria um dia para orar pelos mortos e interceder por suas almas, na perspectiva cristã. No dia 1º de novembro, já se celebrava o Dia de Todos os Santos, a comunhão de tudo que era sagrado. Por isso, o dia 2 foi o escolhido para se relembrar os mortos, explicou Luciana Onety, doutoranda em História Social pela Universidade Federal da Bahia e professora e coordenadora do curso de História da Unijorge. Ela também estuda a morte sob a ótica das relações institucionais envolvidas.

A ideia de celebrar os mortos e orar por eles é inspirada na concepção cristã do purgatório, onde os mortos se redimiriam dos seus pecados e poderiam, então, partir para o paraíso.

“O purgatório é criado pelo cristianismo como uma possibilidade de as pessoas verem que poderiam expurgar seus pecados. É atendida tanto o lado da justiça divina quanto da misericórdia divina e isso cria um poder para a igreja, que se torna uma intermediadora dessa salvação”, lembrou Onety.

O purgatório foi uma criação criticada, posteriormente, pelos protestantes, pois não há menção a ele na Bíblia.

Desde o surgimento do Dia de Finados, a compressão sobre a morte e sobre o luto mudou, principalmente em momentos históricos decisivos, como depois da Gripe Espanhola e da Segunda Guerra Mundial. Agora, Onety não vê uma mudança de entendimento sobre a morte e o morrer, que continua sendo um assunto tabu é visto sob uma ótica medicalizada, racionalizada e distante.

A partir do século XIX, com o aprofundamento dos estudos sobre bactérias, por exemplo, o corpo morto começou a ser visto “como indesejado, numa perspectiva asséptica” da limpeza dos corpos. O que a pesquisadora enxerga é uma possível mudança do luto, vivência da perda de um ente querido por quem fica. Novamente, em situações extremas, com elevado número de mortes, como durante a Segunda Guerra, o luto tendeu a mudar.

“Pode ser que agora esteja havendo uma criação de uma concepção de um sentimento coletivo, de uma empatia coletiva diante da perda. Mas algo novo, sobre a compreensão da morte, não vejo”, afirmou a pesquisadora.

Somente no futuro será possível observar se, de fato, algo mudou, e se o momento de perdas coletivas provocou alguma ressignificação da morte e do nosso olhar sobre ela.

