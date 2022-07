Famosas indicadas ao MTV Miaw protestam após serem excluídas do camarote

O MTV Miaw já foi uma das premiações mais respeitadas e aguardadas dos internautas e fãs de artistas que foram indicados. No entanto, a edição deste ano deixou a desejar e foi duramente criticada nas redes sociais.

Isso porque, dentre as 35 categorias da premiação, algumas famosas estiveram na lista para concorrer ao prêmio, porém, nem sequer receberam o convite, como foi o caso de Rízia Cerqueira, que estava indicada na categoria Black Star Rinsing por Bet.

No Twitter, ela desabafou sobre a falta de respeito. "E eu que fui indicada pra o MTV Miaw e não fui convidada kkkkkk A POBI* (*sic) FICOU FELIZ DA VIDA JURANDO QUE IA POSTAR LOOK BEM BLOGUEIRA DANDO CLOSE", escreveu.

Rizia Cerqueira não foi convidada (Foto: Reprodução / Twitter)

A mesma categoria também tinha o nome de MC Soffia, que foi convidada para a cerimônia e não podia passar para o lado do camarote. "Nossa, gente, super chateada com a @MTVMiawBrasil. Eu concorrendo à premiação, me colocaram na pista no meio da multidão, sem valorizar mais uma vez minha caminhada de artista!", disse.

Além de Rízia e MC Soffia, o DJ Gabriel do Borel também foi indicado, mas nas categorias Hino do Ano e Coreografia Envolvente, com a canção SentaDona, em parceria com Luísa Sonza, Davi Kneip e MC Frog. No entanto, assim como as meninas, ele também ficou de fora do camarote e detonou o descaso da organização.

"É triste, porque como um evento tão maravilhoso quanto este, pode pecar dessa forma na organização. Assim como eu, vários outros artistas foram barrados por estarem com o nome fora da lista. Espero que coração que revejam isso para os próximos anos, porque como artista, a gente só quer contribuir para que a premiação cresça mais e mais a cada ano", desabafou.