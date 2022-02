Famosos comentam expulsão de Maria do BBB22

A expulsão de Maria do BBB22 movimentou os fãs do reality nesta terça-feira (15) - incluindo os famosos. O anúncio da desclassificação da atriz por conta de uma agressão a Natália, que foi atingida na cabeça com um balde na noite de ontem, durante jogo da discórdia, foi feito no início da tarde pela Globo.

"A Maria errou e já foi punida, parem com os ataques! Não diminuam a pessoa talentosa que ela é, espero que ela faça muito sucesso aqui fora", escreveu a ex-BBB Sarah Andrade no Twitter.

Também expulsa de um BBB, a ex-participante Ana Paula Renault comentou o caso. "Assim como existem situações dolorosas e culposas na vida, com as devidas responsabilizações, a expulsão da Maria foi o correto. Mesmo não tendo a intenção de agredir a colega, foi uma agressão e deve ser punida. Uma aprendizagem para todos nós", refletiu.

A cantora Jojo Todynho comemorou. "O que pedimos aconteceu. O jogo acabou para Maria, então gente sem linchamento virtual", escreveu.

Mulher de um dos participantes, Maira Cardi usou o Instagram para falar do tema. "Maria acabou de sair por conta do episódio que machucou o coração do Brasil! Realmente era a atitude que precisava ser tomada pelo programa, porque nossos erros precisam servir de exemplos e aprendizados para seremos pessoa melhores e também para que os outros possam se reavaliar através da mesma situação!", escreveu, na legenda de uma foto de Maria com o marido de Maira, Arthur Aguiar.

Maira foi mais uma a pedir que as pessoas tenham compreensão com Maria fora da casa. "TODOS erramos, que o Brasil possa receber essa mulher incrível e cheia de qualidades de braços abertos, nada de massacre, nada de pedras, amor gera amor e ódio gera ódio! Não somos juízes para determinar pena para ninguém, mas ela com certeza já perdeu muito ao sair e já está em aprendizado e sofrendo o bastante, Agora é abraçar acolher e aplaudir a lindo caminho que ela terá aqui fora! Passado é lugar de referência não de permanência!".