Famosos vão às urnas e usam redes para incentivar seguidores

Os famosos também marcaram presença nas zonas eleitorais de todo o país neste domingo (15) de eleições para votarem em seus candidatos a prefeito e vereador. A apresentadora do Encontros, Fátima Bernardes, fez questão de publicar nas redes sociais um registro do seu momento de votação. Na legenda ela falou da importância o voto em meio a uma pandemia. "Eu já votei. E você? Não abra mão do seu voto. Eu sempre me emociono a cada eleição. Penso na oportunidade que temos de decidir sobre o nosso futuro. Nem sempre foi assim", escreveu.

Reprodução/Instagam

Outra artista que quis dar o exemplo aos seus seguidores foi a apresentadora Marília Gabriela. Com título em mãos e usando máscara, a jornalista publicou uma foto e incentivou. "Calor danado, domingão pela proa. Nove da matina e já fiz minha parte: votei ! E vocês, amores meus, já cumpriram sua parte? Beijos cívicos e bem abraçados, desta sua, G.. Ps. Sim, sim, bem da descabelada mas, pra estar de volta tão cedo, é porque caí da cama com os passarinhos todos. É o que tenho para o momento", disse na legenda.

Foto: Reprodução/Instagram



Fafá de Belém, que vota São Paulo, marcou presença cedo na seção eleitoral. Com seu título em mão, ela posou para fotos na porta de seu colégio. Já no Rio, as atrizes Eliane Giardini, Claudia Alencar e Gloria Pires, e o jornalista William Bonner foram flagrados pelas câmeras na zona sul do Rio. Sandra Annenberg não fez selfie, mas anunciou nas redes sociais que estava indo fazer a sua parte e postou uma foto de seu título digital. "Indo votar! Bora? É o dia da democracia!".



O candidato a vereador em São Paulo, Thammy Miranda, filho de Gretchen, foi votar acompanhado da esposa, Andressa Miranda, e do filho. Já a mãe dele foi vista ao lado do marido.