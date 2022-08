Fapesb comemora 21 anos com palestra sobre covid

Uma palestra vai celebrar os 21 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), na sexta-feira (26). A celebração vai acontecer no auditório do Senai/ Cimatec, em Piatã, a partir das 9h, com a presença de autoridades, reitores, pró-reitores e pesquisadores dos ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação da Bahia.

O professor e médico infectologista Roberto José da Silva Badaró, PhD em Imunologia e Doenças Infecciosas, será responsável pela palestra cujo tema será Covid-19: Como conviver com o vírus – Profilaxia e Tratamento. O encontro acontecerá às 10h30.

Criada em 27 de agosto de 2001, através da Lei nº. 7888, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia é um órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) que tem o objetivo de fomentar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação por meio de editais para o desenvolvimento sustentável da Bahia e o fortalecimento da ciência no estado.