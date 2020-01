Fardamento escolar da rede municipal será distribuído no fim de janeiro

Os alunos da rede municipal de ensino receberão seus novos uniformes no fim de janeiro - a data da entrega ainda não foi divulgada. Ao todo, serão 500 mil peças como calças, bermudas e camisas, distribuídos para os 140 mil alunos das 435 escolas.

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria Municipal da Educação (Smed) fez uma visita técnica à fábrica de tecidos TC Têxtil, onde está sendo confeccionado o fardamento, para assegurar que não haverá atrasos na entrega.

De acordo com a gerente administrativa da Diretoria de Suporte à Rede Escolar (DISP), Geusa Fabrine, a produção está em ritmo acelerado. “Ficamos muito satisfeitos com o que encontramos. É uma indústria bem preparada, com equipamentos de ponta e organização. Uma questão que nos chamou atenção foi o reaproveitamento da água utilizada na tintura dos tecidos”, contou.

O coordenador de Aquisição e Logística da DISP, Francisco Almeida, também participou da visita. “Vemos que há um comprometimento da fábrica conosco. Estão a todo vapor na confecção dos uniformes e observamos que muitos já estão embalados para entrega dos vestuários no prazo. Isso mostra o comprometimento e responsabilidade que a fábrica tem em entregar os fardamentos”, destacou.

Para o fardamento escolar da rede municipal, foram investidos R$ 4.530.470.