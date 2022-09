Farmacêutico é morto a tiros enquanto caminhava em Vilas do Atlântico

A Polícia Civil investiga a morte do farmacêutico Elder dos Santos Danziger, de 47 anos, que foi vítima de disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (26), em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas.

Segundo informações da TV Bahia, Elder havia desaparecido desde a segunda e a família só soube da sua morte na quarta-feira (28). Na noite em que foi assassinado, o farmacêutico caminhava pela rua Praia de Itamaracá - como costumava fazer sempre - quando um motociclista se aproximou e disparou contra ele, atingindo sua nuca. A vítima teria sido perseguida pelo autor dos disparos, que ainda não foi identificado.

Elder chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. No entanto, na manhã desta terça (27), não resistiu aos ferimentos.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionada. A Polícia Civil informou que a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) é responsável pela investigação e que a autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas.

Elder Danzinger era casado e deixa uma filha de 13 anos. O sepultamento está previsto para sexta-feira (30), no Cemitério Jardim da Saudade.