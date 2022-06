Farmácia é interditada por vender remédios desviados da Secretaria de Saúde de Feira

Uma farmácia de Feira de Santana foi interditada após ser flagrada vendendo medicamento de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde e que não podem ser comercializados.

O flagrante aconteceu na Farmácia do Trabalhador Baiano, localizada na rua Papa João XXIII, bairro Tomba, durante uma vistoria da Vigilância Sanitária de Feira de Santana. Na ação, foram encontradas 28 caixas do medicamento Amoxicilina com Clavulanato de Potássio. O material foi recolhido.

De acordo com o secretário de Saúde da cidade, Marcelo Britto, a descoberta foi feita após uma denúncia que chegou à Vigilância Sanitária. A suspeita é que o material tenha sido desviado.



“Recebemos a denúncia de desvio de medicamentos que estavam em nosso almoxarifado e foram comercializados em uma farmácia particular. Através de uma nota fiscal, comprovamos que a medicação tinha sido vendida e fazia parte do lote que é disponibilizado pela Secretaria”, explica.



Além da venda ilícita do medicamento, durante a fiscalização foi descoberto que o estabelecimento não possui alvará e comercializava medicamentos e outras mercadorias de maneira ilegal.

A Secretaria de Saúde registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil e a prefeitura vai abrir uma comissão de sindicância para apurar o caso.