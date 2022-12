Farofa da Gkay: segunda noite tem beijo triplo e repercussão de assédio

A segunda noite da Farofa da Gkay começou com a polêmica nos corredores do hotel cinco estrelas sobre os casos de assédio que o humorista Tirulipa cometeu. Antes dos shows, o influenciador foi expulso do evento após grande repercussão nas redes sociais.

O clima tenebroso não durou muito e o evento teve shows de Leo Santana, Wesley Safadão, Matuê e É o Tchan. No palco, o forrozeiro cantou parabéns para Gkay, que completou 30 anos e se emocionou com a trajetória de vida.

Enquanto a dona da festa comemorava o aniversário em cima do palco, na plateia, os convidados trocavam beijos. O influenciador Rafael Uccman beijou Bianca Andrade, Mayara Cardoso, Luísa Mell, MC Danny e Karoline Lima. A blogueira Dora Figueiredo deu um beijo triplo em Doarda e Priscila Caliari.

O ex-BBB Bil Araújo beijou Stéfani Bays, colega de confinamento da época de A Fazenda 21. A ex-companheira de Éder Militão ficou com Gui Napolitano, ex-namorado de Gabi Martins.

Mas, nem só de beijo se vive a Farofa. No evento, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães apareceram juntos e de mãos dadas com a mãe do humorista, Maria das Graças. Carlinhos contou que se arrependeu do divórcio e que prefere estar ao lado do ex-marido em todas as ocasiões.